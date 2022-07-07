Politika

Johnson’dan Zelenskiy’ye: Sen bir kahramansın

Görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine, “Sen bir kahramansın" dedi.
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dünya Boris Johnson Volodimir Zelenskiy görüşme

HABER MERKEZİ

İngiltere’de görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’le telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson’ın görüşmede İngiltere’nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediği ifade edildi.

Johnson’ın Zelenskiy'ye İngiltere’nin Ukrayna’ya partiler arası sarsılmaz desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ihtiyaç duyulduğu sürece Ukrayna’ya savunma yardımı sağlamaya devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, “Başbakan, önümüzdeki haftalarda tahıl ablukasını sona erdirmek için ortaklarla aynı hızda çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Devlet Başkanı Zelenskiy'ye özgürlüğü, dostluğu ve Ukrayna halkının nezaketi için yaptığı her şey için teşekkür etti” denildi.

Zelenskiy’nin Johnson’a Ukrayna konusundaki kararlı davranışından dolayı teşekkür ettiği belirtildiği açıklamada Johnson’ın görüşmenin sonunda Zelenskiy'ye “Sen bir kahramansın, herkes seni seviyor” dediği ifade edildi.

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