Van'da 408 göçmen ülkelerine gönderiliyor

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Van'da farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve işlemler için bir süre İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde barındırılan göçmenler, ülkelerine gönderiliyor.

Göçmenler, işlemlerin ardından otobüslerle getirildikleri Van Ferit Melen Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçirildi.

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince kişisel eşyaları teslim edilen göçmenlerden 136'sı charter seferiyle Afganistan'a gönderildi.

İşlemleri devam eden 272 göçmen de yarın yapılacak iki seferle ülkelerine gönderilecek.