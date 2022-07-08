George Floyd’u öldüren polise 21 yıl hapis cezası daha

HABER MERKEZİ

Eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, George Floyd'un öldürülmesinde medeni hak ihlalleri yapmaktan 21 yıl daha hapse mahkum edildi.

Aralık ayında görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul eden eski polis memuru, George Floyd’un vatandaşlık haklarını ihlal etmek suçundan aldığı ceza sonucu federal cezaevine sevk edilecek.

GEORGE FLOYD CİNAYETİ

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Chauvin, ayrıca 2017'de kelepçeli şekilde yerde yatan 14 yaşındaki siyahi bir çocuğun ensesine diziyle basmakla suçlandığı ayrı bir davada da yargılanıyor.