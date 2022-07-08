‘Bir Kürt İngiltere Başbakanı olabilir’

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinesindeki istifa dalgasının ardından görevi bıraktığını duyurdu.

Johnson Başbakanlık Ofisi önünde yaptığı açıklamada, "Siyasette hiç kimse vazgeçilemez değildir" diyerek, Parlamento'nun talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

"Dünyanın en iyi işini bıraktığı için üzgün olduğunu" söyleyen Johnson, yeni başbakan seçimi için takvimin haftaya açıklanacağını belirtti.

Salı gününden beri 53 parlamenterin istifa ettiği Johnson hükümeti, en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor.

Financial Times’ın (FT) aktardığına göre kapalı kapılar ardında Johnson yerine İngiltere Başbakanı olacak potansiyel adaylar arasında yarış başladı.

Muhafazakar Parti lideri istifa ettiğinde, parti içinde yeni bir seçim yapılıyor. Mevcut kurallara göre, aday olabilmek için 8 Muhafazakar Parti milletvekilinin desteğine ihtiyaç var.

Tüm adaylar adaylığını ilan ettikten sonra, sadece iki kişi kalana dek parlamanterler bir dizi oy kullanacak. Son iki milletvekili kaldığında ise sadece milletvekilleri değil, ülke çapındaki tüm Muhafazakar Parti üyeleriyle kazanan belirlenecek.

Bu nedenle Johnson kabinesinin üst düzey üyeleri, seçim yarışına hazırlanıyor. Johnson’ın yerini almak için bir dizi önemli siyasetçinin yarışması bekleniyor.

FT, önde gelen ilk 6 adayı şöyle sıraladı:

Liz Truss,

Nadhim Zahawi

Rishi Sunak

Sajid Javid

Penny Mordunt

Tom Tugendhat

NADHİM ZAHAWİ KİMDİR?

1967’de Xaneqin’de dünyaya gelen Kürt siyasetçi Nadhim Zahawi, 1976’da Saddam Hüseyin rejiminin baskısı sonucu ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti.

University College London’da Kimya Mühendisliği okuyan Zahawi, 2010’da milletvekili olarak seçilerek, Muhafazakar Parti’de pek çok görev aldı.

2020 Kasım ayında Covid-19 Aşı Dağıtım Bakanı olan Zahawi, Eylül 2021’de ise Eğitim Bakanı olarak atanmıştı. Zahawi son olarak Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.