Politika

Rusya: Tahıl konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, tahıl konusunda Türkiye ve Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.
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dünya Rusya Sergey Lavrov Türkiye Ukrayna Tahıl

HABER MERKEZİ

G-20 Dışişleri Bakanları toplantısı Endonezya'nın Bali Adası'nda başladı.

G-20 Dışişleri bakanları; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, savaşın gıda ve enerji güvenliğine etkileri, iklim değişikliği ve Covid-19 salgını dahil bir dizi konuyu ele alacak.

Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Endonezya'nın Dışişleri Bakanı Marsudi, "Sorunların çözümü için G-20 bir yol gösterici bir ışık olmalı" dedi.

Lavrov ise "Türkiye ve Ukrayna ile tahıl konusunu görüşmeye hazırız. Bu görüşmelerin ne zaman olabileceğine dair bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığından şüphelenilen Rus bandıralı kargo gemisi Zhibek Zholy'nin Türkiye’deki Karasu Limanı’ndan ayrılmasından bir gün sonra, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’yi açıklama istemek üzere çağıracağını açıklamıştı.

 

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