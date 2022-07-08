Sinema

Johnny Depp geri dönüyor: Fransa Kralı 15. Louis'yi canlandıracak

Geçtiğimiz ay eski eşi Amber Heard ile aralarındaki karalama davasıyla dünya çapında gündem olan ünlü oyuncu Johnny Depp'in beyaz perdeye geri döneceği belirtildi.
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HABER MERKEZİ

Bloomberg'in haberine göre ünlü oyuncu Johnny Depp, “La Favorite” isimli bir Netflix filminde Fransa'yı 1715 ile 1774 yılları arasında yöneten Kral 15. Louis'yi canlandıracak.

La Favorite'in Fransız versiyonunun yayınlandıktan 15 ay sonra yayın haklarını satın alan Netflix, şu anda filmi Fransa dışında yayınlama hakkına sahip değil. Depp'in başrolünde olacağı ve Maiwenn Le Besco yönetmenliğindeki La Favorite ise ülkede 2023'te vizyona girecek.

Depp'in daha önce, unutulmaz film serisi Karayip Korsanları için Jack Sparrow rolüne geri döneceği, rol için 301 milyon dolar teklif edildiği ve Disney'in rolü kendisinden aldığı için Depp'den özür dilediği iddia edilmiş, ancak Depp'in sözcüleri söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

Ünlü oyuncu eski eşi Amber Heard tarafından aile içi şiddetle suçlandıktan sonra, Karayip Korsanları serisinin yapım şirketi Disney Studios, filmde bundan sonra Johnny Depp'in hayat verdiği Jack Sparrow karakterinin yer almayacağını açıklamıştı.

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