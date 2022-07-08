Franck Ribery: 2013 Ballon d’Or’u ben kazanmalıydım

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Serie A ekibi Salernitana’da top koşturmaya devam eden Fransız yıldız Franck Ribery, İtalya'da art arda dördüncü sezonunu geçiriyor. 39 yaşındaki Bayern Münih efsanesi, Bavyera ekibi ile dokuz Bundesliga şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere onlarca kupa kazandı.

2013'teki Avrupa zaferlerine rağmen, ne Ribery ne de takım arkadaşı Arjen Robben, o yıl Cristiano Ronaldo'nun kaldırdığı Ballon d'Or'u alamadı.

Ribery, eski Real Madrid yıldızı Ronaldo ve Lionel Messi'nin arkasında üçüncü oldu. Fransız oyuncu, hala pişmanlık duyuyor ve ödül töreninden önce garip bir şey olduğunu hissettiğini ifade ediyor.

Ribery, "Haksızdı, benim için inanılmaz bir sezondu ve kazanmalıydım. Oy verme süresini uzattılar ve garip bir şey oldu. Bunun siyasi bir seçim olduğunu hissettim” dedi.

Ribery, o sezon Bavyera formasıyla çıktığı 43 maçta 11 gol atmıştı ve takımı üç kupa çok önemli bir rol oynamıştı.

Ribery, geçen sezon inanılmaz bir şekilde ligde kalan Salernitana ile ikinci sezonuna başlamak üzere.

“Burada büyük bir sevgi buldum. Herkes futbol için yaşıyor” diyen Ribery, şunları kaydetti:

“Kazanamadığımızda taraftarların gözlerindeki üzüntüyü görüyorum ve bu beni çok üzüyor. Hiçbir zaman yenilgileri kabul etmedim. Geçen sezon ligde kalmanın zor olduğunu biliyordum ama başarmak için her şeyi verdim. Bir kupa kazanmak gibi değil, ama bu başarı sonsuza dek kalbimde kalacak.”