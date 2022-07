Başbakan Mesrur Barzani’den Şinzo Abe mesajı: Derin üzüntü duydum

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için Twitter hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Japon halkı, hükümeti ve Şinzo Abe’nin yakınlarının üzüntüsünü paylaştığını belirten Başbakan, şunları kaydetti:

“Bugün Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'nin trajik ölüm haberinden derin üzüntü duydum. Bu zor zamanda düşüncelerim ailesi ve Japon halkıyla birlikte.”

Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaşamını yitirdi.

Abe, 2012-2020 döneminde 7 yıl 8 ay boyunca başbakanlık görevini yürüterek, ülkenin yakın tarihine damga vurmuştu.

Abe, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

I am deeply saddened by today's news of the tragic death of Japan's former Prime Minister Shinzo Abe.



My thoughts are with his family and the Japanese people at this difficult time.