Covid-19’da yeni dalga uyarısı

HABER MERKEZİ

Avrupa İlaç Kurumu üst düzey yetkilisi Marco Cavaleri, yaptığı açıklamada, Omicron varyantının alt varyantları BA.4/5'in temmuz ayı sonuna kadar diğer varyantların önüne geçeceğini belirtti.

Cavaleri, "Yeni dalga Avrupa Birliği'ni etkisi altına alırken riskli grupların korunması ve aşılanmanın ihmal edilmemesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), vaka sayısının dünya genelinde son iki haftada yüzde 30 oranında arttığını açıkladı.

WHO’nun Covid-19'e dair son güncellemesine göre, mart ayında düşüşe geçen vaka sayıları son 4 hafta boyunca artma eğilimi gösterdi. 27 Haziran - 30 Temmuz tarihleri arasında 4 milyon 600 bin yeni vaka bildirildi.

Ülke bazında haftalık en yüksek Covid-19 vaka sayısı 603 binin üzerinde yeni vaka ile Fransa'da bildirilirken onu 555 bin yeni vaka ile Almanya, 511 bin yeni vaka ile İtalya ve 496 bin yeni vaka ile ABD izledi.

Son 24 saatte bildirilen vakalara göre bu sıralama değişmedi. 7 Temmuz Perşembe günü verilerine göre Fransa bir günde 161 bin 265, Almanya 117 bin 732, İtalya 107 bin 240 ve ABD 91 bin 472 yeni vaka açıkladı.