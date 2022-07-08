İran’dan Hazar Denizi'nde askeri tatbikat

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hazar Denizi'nde düzenlenen "Sürdürülebilir Güvenlik 1401" tatbikatı deniz kuvvetlerine ait muhripler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerin katılımıyla başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Hamza Ali Kaviyani, her yıl düzenlenen tatbikatın amacının, birimlerin performansını ölçmek ve tecrübe aktarımı olduğunu dile getirdi.

Hazar Denizi'ni komşu ülkeler arasındaki "barış ve dostluk denizi" olarak niteleyen Kaviyani, "Bu denizin düzenini ve güvenliğini kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz" dedi.