Politika

Başkan Barzani’den Kurban Bayramı mesajı

Başkan Mesud Barzani, Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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kürdistan Mesud Barzani Kurban Bayramı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kurban Bayramı dolayısıyla Kürdistan Müslümanlarının yanı sıra Irak ve dünya Müslümanlarını tebrik etti.

Başkan Mesud Barzani, Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

“Mübarek Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla tüm Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına en sıcak tebriklerimi sunuyorum” diyen Başkan Barzani, “Şehitlerin başı yüksek ailelerini kahraman Peşmergeleri ve Kürdistan’ın tüm sevgili vatandaşlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu kutlu vesileyle yüce Allah’tan tüm Kürdistan halkına hayır, bereket ve selamet vermesi için dua ediyorum. Ülkemizde kardeşlik, birlik ve birlikte yaşamın daha genişlemesini ümit ediyorum. Bu bayramın bölgemizde ve tüm dünyada, barış ve istikrarın sağlamlaşmasına vesile olmasını diliyorum. Bayramınız kutlu olsun!”

 

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