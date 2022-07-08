Başbakan: Bayramınız kutlu olsun, Yüce Allah Kürdistan’ı korusun

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kurban Bayramı dolayısıyla Kürdistan Müslümanlarının yanı sıra Irak ve dünya Müslümanlarını tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani, Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

“Mübarek Kurban Bayramı’nın gelişi dolayısıyla Kürdistan, Irak ve dünya Müslümanlarına en sıcak tebriklerimi sunuyorum” diyen Başbakan, “Özellikle kahraman Peşmergeler, güvenlik güçleri, şehit ve Enfal kurbanlarının onurlu ailelerinin bayramını tebrik ediyorum. Bayram günlerini mutluluk içerisinde geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan mesajını şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, maalesef bu günler Corona vakalarında artış olduğu görülüyor. Bu vesileyle vatandaşlardan sağlık önlemlerini göz önünde bulundurmalarını diliyorum. Bayramınız kurlu olsun! Yüce Allah Kürdistan’ı korusun.”