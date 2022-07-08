Politika

Biden: Dostum Abe'nin vefatından dolayı afalladım

ABD Başkanı Joe Biden, "Dostum Abe'nin vefatından dolayı afalladım, öfkelendim ve çok üzüldüm" dedi.
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ABD Joe Biden Şinzo Abe japonya

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti ve olayı "trajedi" olarak değerlendirdi.

Biden, Abe'nin vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Seçim kampanyası düzenlediği esnada vurularak öldürülen dostum Abe'nin vefatından dolayı afalladım, öfkelendim ve çok üzüldüm. Bu, Japon halkı ve onu bilen herkes için bir trajedidir" ifadesini kullandı.

Abe ile yakından çalışma fırsatı bulduğunu aktaran Biden, "Ülkelerimiz arasındaki ittifakta ve haklarımız arasındaki dostlukta bir şampiyondu. Bugüne kadar en uzun süre görev yapmış Japon Başbakanı olarak onun açık ve özgür Hint Pasifik vizyonu sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Abe'nin hayatını Japon halkına hizmete adadığını belirterek, onun vurulduğu anda bile ülkesinin demokrasisi için çalıştığına işaret etti.

Saldırı hakkında henüz çok az detay olduğunu kaydeden Biden, "Bu şiddetli saldırıların asla kabul edilemez olduğunu ve silahlı saldırıların her zaman toplumlarda kapanmaz yaralar açtığını biliyoruz. ABD, bu yas döneminde Japonya'nın yanındadır. Ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadesine yer verdi.

 

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