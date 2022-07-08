Neçirvan Barzani, Kürdistan ve dünya Müslümanlarının bayramını kutladı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan, Irak ve tüm dünya Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Neçirvan Barzani, Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik, birbirini kabullenme, yeni bir uzlaşı süreci ve daha iyi bir geleceğe vesile olmasını diledi.

“Onurlu şehit aileleri ve kahraman Peşmergelerin bayramını kutluyorum. Bu bayramın gelecek bayramlarla birlik ve huzur içerisinde geçirmemizi diliyorum” dedi.

Neçirvan Barzani, bayramın birlik, beraberlik, birbirini kabulleniş, yeni bir uzlaşı süreci ve iyi bir geleceğe adım atılmasına vesile olmasını temenni etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, "Kurban Bayramı’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi tüm siyasi taraflar ve bileşenler arasında yaşanan krizin aşılması, huzur ve istikrarın korunması, sorunların çözülmesi, ülkeyi güvenli bir limana ulaştırması için yeni bir başlangıç ve işbirliğine vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.