Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

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Fitch Ratings, yayımladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu B+'dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise 'negatif' olarak teyit ettiğini açıkladı.

Fitch’in yaptığı değerlendirmede kredi notunun düşürülmesine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

“Artan geriye dönük endeksleme riskleri, liranın ek değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörüngesi oldukça belirsizliğini koruyor. Fitch, hızlı kredi büyümesinin hızını azaltmaya yönelik seçici makroihtiyati politikaların ve daha sıkı sermaye akışı yönetimi önlemlerinin, makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını düşünmektedir."

Bloomberg'in aktardığına göre Fitch, yayımladığı raporda, TCMB’nin politika faizini, hızla yükselen enflasyona, Ukrayna'daki savaşın emtia piyasaları üzerindeki etkisine ve çoğu gelişmiş ekonomilerde sıkılaşan para politikasına rağmen, Aralık 2021'den bu yana yüzde 14'te tuttuğuna dikkat çekti.

Kuruluş, 2022'de yıllık enflasyonun ortalama yüzde 71,4'e çıkacağını tahmin ettiklerini, 2023 yılında ise bu oranın yüzde 57'ye gerileyeceğini açıkladı.

Fitch 12 Şubat’ta aldığı karar ile Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdiğini, görünümünü ise 'negatif' olarak teyit ettiğini açıklamıştı. Fitch bu tarihte yayımladığı raporda, 'daha sık ve yoğun politika odaklı' finansal stres dönemlerinin, Türkiye'de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıkları artırdığını belirtmişti.