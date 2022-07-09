Sri Lanka’da kriz: Devlet Başkanı hükümet binasını terk etti

HABER MERKEZİ

AFP haber ajansına konuşan bir Sri Lanka Savunma Bakanlığı yetkilisi Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hükümet binasını terk ettiği ve nerde olduğunun bilinmediğini aktardı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa'nın, cumartesi günü binlerce öfkeli protestocu tarafından basılmadan dakikalar önce Colombo'daki resmi konutundan kaçtığı bildirildi.

Sirasa televizyon kanalı, kalabalığın daha önce sıkı korunan başkanlık sarayına girerken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

En son perşembe günü Sri Lanka Merkez Bankası (CBSL) rekor seviyeye ulaşan yurt içi enflasyonla mücadele etmek ve temel talep artışını kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını bir puan artırdığını açıklamıştı.

Rajapaksa da geçen hafta ekonomik krizle mücadele eden ülkesine kredi desteği talep etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Cumartesi günü ekonomik kriz nedeniyle Devlet Başkanı Rajapaksa ve hükümetinin istifasını isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.