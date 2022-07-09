Rojava’daki kamplardan Fransa’ya dönen 8 kadına gözaltı

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Fransız bir yargı kaynağına göre, Suriye’de radikal unsurların tutulduğu kamplardan geçtiğimiz Salı günü ülkelerine geri dönen 8 kadın gözaltına alınarak, bir terör grubuna katılmakla suçlandı. Kaynak, bu kadınların bir kısmının çocukları terk etme suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.

Söz konusu 8 kadın ve beraberindeki bir erkek çocuk, İç Güvenlik Genel Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. Bu kişilerin, Rojava’da radikal unsurların tutulduğu kamplardan Fransa’ya geri gönderilen 35 çocuk ve 16 kadından oluşan bir grubun içerisinde yer alıyordu.

Bu, 13 Kasım 2015’te Paris’teki saldırıları planlayan DAİŞ’in 2019’daki düşüşünden bu yana radikal unsurların ailelerinin ilk toplu geri dönüşü oldu. Bu sürece kadar, Fransız yetkililer ‘vaka bazında’ inceleme yaptıktan sonra sadece birkaç çocuğu teslim almıştı.

Yaşları 22 ile 39 arasında değişen 16 kadın arasında Suriye’ye giderek DAİŞ’e katılan Emilie Koenig de bulunuyor.

Fransa’nın Ulusal İstihbarat ve Terörle Mücadele Koordinatörü Laurent Nunez AFP’ye verdiği demeçte, bu grubun ülkeye iadesi öncesinde Kürt grupların kontrolündeki kamplarda 120 Fransız kadın ve yaklaşık 290 çocuğun Suriyeli tutulduğu bilgisini verdi.