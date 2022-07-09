Politika

Medvedev: Rusya, SSCB’den daha çok ciddiye alınan bir güç oldu

Medvedev, "Ukrayna operasyonu sayesinde Rusya, SSCB’den daha çok ciddiye alınan bir güç hâline geldi" dedi.
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Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev
Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev
dünya Dmitriy Medvedev Rusya Ukrayna SSCB

HABER MERKEZİ

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasından beri Rusya’nın, ‘gerçek manada ciddiye alınmaya’ başlandığını belirtti.

Medvedev Telegram üstünden yaptığı açıklamada, “Ukrayna operasyonunun açıklanmış amaçları, bu ülkenin Nazi ideolojisi ve yabancı askeri güçlerden arındırılması olsa da bir amaç daha var ve buna şimdiden ulaşıldı: Rusya gerçek anlamda ciddiye alınmaya başladı” dedi.

Rus yetkili, “Sovyetler Birliği’nin ciddiye alındığı gibi. Hatta uygulanan yaptırımlara bakılacak olursa, (SSCB’den) daha fazla ciddiye alınmaya başladı” ifadlerini kullandı.

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