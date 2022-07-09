Ninova Valisi: Musul’dan Erbil'e yönelik saldırılar kabul edilemez

NİNOVA (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kurban Bayramı ve Musul’un DAİŞ’ten kurtarılmasının yıldönümü olması dolayısıyla Ninova vilayetini ziyaret ederek, Ninova Valisi Necm el-Cuburi ve yetkililerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Ninova Valisi Necm el-Cuburi, güvenlik tedbirlerini eleştirerek, Musul’un doğusundan tekrar Erbil’e saldırı gerçekleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Toplantının içeriğiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Ziyad Tarık, toplantıda Ninova Valisi Cuburi ile toplantıda bulunanlar arasında tartışma çıktığını kaydederek, Cuburi’nin, saldırıların arkasında milletvekili Vaad Kado’nun olduğunu öne sürdüğünü bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e yönelik füze ve İHA saldırılarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Cuburi’nin halkın Musul’un doğusundaki evlerine dönmesinin engellenmesini kınadığı belirtildi.

Cuburi’nin, halkın Musul’un doğusuna dönmesinin Vaad Kado tarafından engellendiğini dile getirdiği ifade edildi.

Toplantıda bulunan Kado’nun, Cuburi’nin vali olarak görevine devam etmeyeceğine dair söz verdiği ve tartışma çıktığı bildirildi.

Tarık, tartışmanın kavgaya dönüşmesinin korumalar tarafından engellendiğini ifade etti.