Qazi Muhammed’in oğlu Ali Qazi yaşamını yitirdi
ERBİL (K24)
1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed’in tek oğlu Ali Qazi, bugün sabaha karşı Almanya’nın Bonn kentinde yaşamını yitirdi.
Ali Qazi 1933 yılında Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde dünyaya geldi. Kürdistan Cumhuriyeti’nin yıkılıp ve Qazi Muhammed idam edildiğinde 13 yaşında olan Ali Qazi, Cumhuriyet’in yıkılmasının ardından Almanya’ya yerleşti.
Geçtiğimiz yıllarda Güney Kürdistan’a dönen Ali Qazi, Kürdistan Özgürlük Partisi’nin başkanı oldu.
Hastalığı nedeniyle parti başkanlığından ayrılan Ali Qazi, sağlık sorunları nedeniyle Almanya’ya geri dönmüştü.