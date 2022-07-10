Politika

Qazi Muhammed’in oğlu Ali Qazi yaşamını yitirdi

Qazi Muhammed’in oğlu Ali Qazi, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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kürdistan Ali Qazi Qazi Muhammed Kürdistan Cumhuriyeti

ERBİL (K24)

1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed’in  tek oğlu Ali Qazi, bugün sabaha karşı Almanya’nın Bonn kentinde yaşamını yitirdi.

Ali Qazi 1933 yılında Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde dünyaya geldi. Kürdistan Cumhuriyeti’nin yıkılıp ve Qazi Muhammed idam edildiğinde 13 yaşında olan Ali Qazi, Cumhuriyet’in yıkılmasının ardından Almanya’ya yerleşti.

Geçtiğimiz yıllarda Güney Kürdistan’a dönen Ali Qazi, Kürdistan Özgürlük Partisi’nin başkanı oldu.

Hastalığı nedeniyle parti başkanlığından ayrılan Ali Qazi, sağlık sorunları nedeniyle Almanya’ya geri dönmüştü.

Ali Qazi'nin Kürdistan Cumhuriyeti döneminde çekilmiş bir fotoğrafı
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Ali Qazi, annesi Mina Xan Qazi ve Peşmerge romanının yazarı Rehim Seyfi Qazi
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