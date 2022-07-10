Erbil’e 4 saatte 10 binden fazla turist giriş yaptı

ERBİL (K24)

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine Erbil’e girişlerde turistlerde kolaylık sağlanıyor. Sadece 4 saat içerisinde 10 binden fazla turist Erbil’e giriş yaptı. Turistler de girişlerde sağlanan kolaylıktan memnun.

K24’e konuşan Erbil Asayiş Noktaları Sözcüsü Hawkar Tahir, “İçişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine turistlere büyük kolaylık sağlıyoruz. Her turistin işlemini 3 dakikadan az bir sürede yapıyoruz” dedi.

Arefe günü 16 bin turistin giriş yaptığı kaydeden Tahir, bayramın ilk günü de binlerce turistin geldiği, sağladıkları kolaylık sayesinde kontrol noktalarında kalabalık yaşanmadığını ifade etti.

Bayram tatili ve hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle on binlerce kişi su kaynaklarının yoğun olduğu turistik bölgelere akın ediyor. Erbil’e bayram boyunca 200 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Saad Şemeri isimli bir turist, “Selahaddin vilayetinden geliyorum. Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde güvenlik ve istikrarının daim olmasını diliyorum. Erbil bizim ikinci evimiz. Bir evimizden diğer bir evimize geldik. Kontrol noktalarında bize kolaylık sağlanıyor. Önce Kale’ye daha sonra Bexal, Geli Ali Beg ve Şeqlawe’ye gideceğiz” diye konuştu.