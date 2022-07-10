9. Kabine Kürdistan Bölgesi’nde 884 projeyi hayata geçirdi

ERBİL (K24)

9. Kabinenin kurulmasının üzerinden 3 yıl geçti. Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin kuruluşunu ilan ettiği konuşmasında tüm çalışmaların halka hizmet yolunda yapılacağını ve tek amacın hizmet olacağını vurgulamıştı.

Bu 3 yıllık süre zarfında 840 milyar dinar harcanarak 884’ten fazla proje hayata geçirildi.

Bütçeden aslan payı yol yapımı projelerine ayrıldı: 392 milyar dinar.

Şehircilik projelerine 282 milyar dinar, elektrik sektörüne ise 25 milyar dinarlık bütçe ayrıldı.

Ayrıca çiftçilere destek amacıyla 37 milyar dinar bütçeyle Kürdistan Bölgesi’nde birkaç silo inşa edildi.

Eğitime 26 milyar ödenek ayıran hükümet, konut yapımında 25 milyar, barajlara ise 22 milyar dinar harcadı.

Vilayetler bazında hayata geçirilen proje sayısı şöyle: Erbil 299, Süleymaniye 277, Duhok 233, Halepçe 69. Ayrıca 6 genel proje de hayata geçirildi.

Elektrik santrallerine 800 milyon litre mazot destek veren hükümet, 2021-2022 yıllarında 570 milyon dolar da kredi sağladı.

3 yıl içinde üst düzey hükümet yetkilileri 96 kez Kürdistan Parlamentosu’na giderek parlamenterlerin sorularını yanıtladı, 275 kez komisyon toplantılarına katıldı.

Parlamenterler yanıtlamaları için bakanlara 4 bin 313 soru önergesi verirken, tüm önergeler yanıtlandı.