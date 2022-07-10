Politika

Zelenskiy 5 büyükelçiyi görevden aldı

Zelenskiy'nin bugün Ukrayna'nın Almanya, Hindistan, Çekya, Norveç ve Macaristan büyükelçilerini görevden aldığı açıklandı.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın internet sitesinde yer verilen kararnameye göre Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 5 büyükelçiyi görevden aldı. Görevden alınmalarla ilgili bir gerekçe gösterilmedi. Elçilere yeni görevler verilip verilmeyeceği de henüz belli değil.

Zelenskiy, “Bugün, Ukrayna'nın bazı büyükelçilerinin görevden alınmasına ilişkin kararnameler imzalandı. Bu rotasyon diplomatik uygulamanın normal bir parçası. Almanya, Çekya, Norveç, Hindistan ve Macaristan'a Ukrayna'nın yeni temsilcileri atanacak. Aday listesi Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmakta” dedi.

Zelenskiy, diplomatlarını 24 Şubat'ta başlayan Rus saldırısını savuşturmaya çalışan Ukrayna'ya uluslararası destek ve askeri yardımı seferber etmeye çağırdı.

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