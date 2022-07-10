Politika

Başbakan’dan Qazi Muhammed’in ailesine başsağlığı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, Ali Qazi’nin vefatı dolayısıyla Qazi Muhammed’in ailesine başsağlığı diledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Qazi Muhammed Ali Qazi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Ali Qazi’nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

 “Şehit Pêşewa Qazi Muhammed’in oğlu Sayın Ali Qazi’nin vefat haberini üzüntüyle aldık. Pêşewa Qazi’nin değerli ve vatansever ailesine başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah, ruhunu cennetiyle müjdelesin, herkese sabır versin.”

1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed’in tek oğlu olan Ali Qazi (89), bugün sabaha karşı Almanya’nın Bonn kentinde yaşamını yitirdi.

Ali Qazi, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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