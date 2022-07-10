Politika

7 Kürt akademisyen 'halay çektikleri' gerekçesiyle üniversiteden ihraç edildi

Kirmaşan Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi 7 Kürt akademisyen, “Kürt halayına katıldıkları” gerekçesiyle üniversiteden ihraç edildi.
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kürdistan İran Kirmaşan Kürt akadamisyenler

HABER MERKEZİ

Herana İnsan Hakları Örgütü’nün sayfasında yer alan habere göre Kirmaşan Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi 7 Kürt akademisyen, “halay çekmek” ve “İslami örtünmeye aykırı davranmak” suçlamalarıyla üniversiteden ihraç edildi.

Üniversitenin mezuniyet kutlamalarına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yer almıştı.

Üniversite Dış İlişkiler Bölümü, “Bu tür kutlamaları mahkum ediyoruz. Kutlama için herhangi bir izin verilmemiştir. Kırmızı çizgiler aşılmıştır” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Paramedikal, Hemşirelik ve Ebelik Fakültesi, söz konusu akademisyenlerin kutlamaya katıldığı iddialarını yalanladı.

Açıklamada, kutlamalardan sonra hocaların ayrılmasının ardından, öğrencilerin aileleriyle birlikte kısa süreliğine Kürt halayı çektiği belirtildi.

Kararın Rektör Yardımcısı Siyaweş Weziri tarafından “bireysel olarak” alındığı kaydedildi.

Siyaweş Weziri’ye atfen, “Sizler, hocaların kutlamadan ayrıldığına tam anlamıyla eminsiniz ancak bu çirkin işi, daha yüksek bir konuma gelmek için yaptınız” ifadelerine yer verildi.

İran İslam Cumhuriyeti, sivil ve dini özgürlükleri bastırma, insan hakları ve bireysel özgürlükleri ihlal nedeniyle sık sık uluslararası insan hakları örgütleri tarafından sık sık eleştiriliyor.

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