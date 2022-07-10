Başkan Barzani’den Ali Qazi için taziye mesajı: Büyük üzüntü duydum
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani yayımladığı taziye mesajında, “Peşewa Qazi Muhammed'in oğlu Ali Qazi Bey’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.
Başkan Barzani mesajının devamında, “Mücadeleci ve vatansever Peşewa Qazi'nin ailesine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum” diye belirtti.
1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Qazi Muhammed’in oğlu Ali Qazi (89), bugün sabaha karşı Almanya’nın Bonn kentinde yaşamını yitirdi.