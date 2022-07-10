Politika

Soylu: 700 binin üzerinde Suriyeli Türkiye’de dünyaya geldi

Soylu, 700 binin üzerinde Suriyelinin Türkiye'de dünyaya geldiğini belirterek, "Bu topraklara savaştan, ölümden kaçan insanlar geldiler, 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir" dedi.
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türkiye Süleyman Soylu suriyeli mülteci göçmen

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla PEKOM Merter Polisevi'nde, göçmen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleriyle bayramlaştı.

Burada mültecilerle ilgili konuşan Soylu, 700 binin üzerinde Suriyelinin Türkiye’de dünyaya geldiğini söyledi. 

Soylu, bir sınavda olduklarını, istisnaları bu toprakların kabul etmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyük hedeflerin yolcularıyız. İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. 'Birlikte rahmet vardır.' diyen bir medeniyetin yolcularıyız. Nasıl bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Kimse bizim bu davranışlara sessiz kalmamızı bekleyemez. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bana ister kızsınlar ister ne söylerlerse söylesinler. Bir tane insanın bir araya geldiği zaman annenin ve babanın attığı çığlığın ve sevincin karşılığında, bu topraklara savaştan, ölümden kaçan insanlar geldiler, bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir. Büyük bir sınavdan geçtik, geçiyoruz. Sadece son on yılda Suriye'deki iç savaştan itibaren değil, bu coğrafya büyük bir sınavdan geçiyor. Birileri bizi daha büyük sınavlara hazırlıyorsa onları da yeneceğiz. Hep birlikte kardeşliği kazandıracağız."

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