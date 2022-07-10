Ezidiler, Almanya Parlamentosu'nun ‘soykırım’ kararını memnuniyetle karşıladı

ERBİL (K24)

Ezidilerin Mir’i ve Ezidilerin Ruhani Meclisi'ni temsilen Kerim Süleyman, bugün Laleş'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya Parlamentosu’nun kararını değerlendirdi.

Ezidi Ruhani Meclisi Danışmanı Kerim Süleyman açıklamasında şunları söyledi:

“Sekiz yıldır bize karşı soykırım işleniyor. Şimdi, bazı Avrupa ülkeleri bu soykırımı kabul ediyor, özellikle de Almanya'nın hem dünya hem de Avrupa düzeyinde önemli ve güçlü bir ülke olarak bu soykırımı artık kabul etmesi önemlidir.”

Açıklamasında Almanya’ya teşekkür ederek devam eden Süleyman, “Almanya'ya teşekkür ediyoruz ve kararının genel olarak Ezidilerin ve özellikle Almanya'da kalan Ezidilerin durumu üzerinde iyi bir etkisi olacak, çünkü onlar da soykırım nedeniyle ayrıldılar” şeklinde konuştu.

Daha önce Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, ABD, Belçika, Kanada ve Hollanda gibi dünyanın 10 ülkesi DAİŞ'in Ezidilere karşı işlediği suçları soykırım olarak tanımıştı.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldıran DAİŞ örgütü, binlerce masum Ezidi’yi katlederek toplu mezarlara gömmüş, binlercesini de kaçırmıştı.

Kaçırdıkları Ezidi erkeklerinin çoğunu infaz eden, kadın ve kız çocuklarını ise köle pazarına satan DAİŞ’in elinden kurtulan kişiler, yaşananları uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine anlatarak seslerini dünyaya duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti de Duhok merkezli Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi’ni kurarak, DAİŞ’in kaçırdığı kişileri kurtarmak için çaba gösterdi ve bu sayede kaçırılan kişilerin yarısından fazlası ailelerine kavuştu.

Halen 3 bin dolayında Ezidi Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.