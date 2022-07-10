Politika

ABD’nin savaş uçağı Akdeniz’de düştü

ABD Donanması, Akdeniz'de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin güvertesindeki F-18 Super Hornet tipi savaş uçağının; kötü hava koşulları nedeniyle denize düştüğünü açıkladı.
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ABD ABD F-18 USS Harry S

HABER MERKEZİ

ABD Donanması'nın açıklamasına göre olay 8 Temmuz cuma günü meydana geldi.

Açıklamada uçak gemisi hava kanadı 1'de görevli ve USS Harry S. Truman'da konuşlu F-18'in Akdeniz'de beklenmedik şekilde oluşan kötü hava koşulları nedeniyle Harry S. Truman'ın güvertesinden denize düştüğü duyuruldu.

Olayın, uçak gemisinin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği, bir denizcinin yaralandığı aktarıldı.

Düşen F-18'in denizden çıkarıldığı, uçağın ve uçak gemisinin göreve devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.

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