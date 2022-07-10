ABD’nin savaş uçağı Akdeniz’de düştü
HABER MERKEZİ
ABD Donanması'nın açıklamasına göre olay 8 Temmuz cuma günü meydana geldi.
Açıklamada uçak gemisi hava kanadı 1'de görevli ve USS Harry S. Truman'da konuşlu F-18'in Akdeniz'de beklenmedik şekilde oluşan kötü hava koşulları nedeniyle Harry S. Truman'ın güvertesinden denize düştüğü duyuruldu.
Olayın, uçak gemisinin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği, bir denizcinin yaralandığı aktarıldı.
Düşen F-18'in denizden çıkarıldığı, uçağın ve uçak gemisinin göreve devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.