İstanbul’da selin bilançosu açıklandı

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İstanbul'da bayramın 1. günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. İstanbul Valiliği, felaketin bilançosunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bayramın 1. günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçemizdeki bazı ev ve iş yerlerini su basmıştır. Mahallinde başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında; Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 işyeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edilmiştir. Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve birikinti temizliği tamamlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI

Yardım ödemelerinin başladığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemelerin ardından; AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, iş yerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır.

An itibariyle 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapılmış olup, yardım ödemeleri devam etmektedir.

Zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmiştir.

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülmektedir.

Bölgede devam edecek hava muhalefetine karşı bütün vatandaşların tedbirli olmaları ve yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir" denildi.