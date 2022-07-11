Almanya’dan ‘ısınma alanları’ kurma planı

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Alman Şehirler ve Belediyeler Birliği, doğalgaz kıtlığı ve hızla artan ısıtma maliyetlerinin çok sayıda bu kış faturalarını ödeyememesine neden olabileceği ve buna karşı halka açık 'ısınma alanları' kurulması gerekebileceğini duyurdu.

Bild gazetesinin aktardığına göre birliğin başkanı Gerd Landsberg, "Gelişmelerin ne kadar dramatik olacağını kimse tam olarak söyleyemez" ifadelerini kullandı. Landsberg, dondurucu soğuklarda insanların kalabileceği 'sıcak odalar' oluşturmayı düşünmek gerektiğini de sözlerine ekledi.

Batı Almanya'da yer alana Ludwigshafen'in belediye başkanı Jutta Steinruck ise, gazeteye verdiği demeçte, Friedrich-Ebert-Halle arenasını dev bir ısınma salonuna dönüştürmek üzere olduklarını belirtti.

Steinruck, "Şu anda sonbahar ve kış için tüm acil durum senaryolarına hazırlanıyoruz" diyerek, tüm kentlerde benzer uygulamaların benimsenmesi çağrısında bulundu.

Tesis, eskiden spor etkinlikleri, sergiler ve konserlere ev sahipliği yapan ve Covid-19 salgını sırasında aşı merkezi olarak hizmet veriyordu.

Ülkenin Neustadt, Frankenthal ve Landau kentlerinin de kış için 'ısınma alanları' fikrine sıcak baktığı kaydedildi. Ülkedeki diğer enerji tasarruf tedbirleri arasında gece saatlerinde kamu binalarındaki dış aydınlatmanın ve trafik ışıklarının kapatılması yer alıyor.