Kurban Bayram’ında Diyarbakır’a turist akını

DİYARBAKIR (K24)

Tarihi yapıları ve inanç turizmindeki değerleriyle önemli cazibe merkezlerinden Diyarbakır bu Kurban Bayramı'nda da turistlerin gözde merkezi oldu.

Bayramda Diyarbakır'da turizm sektörünün gelişimi yaşanırken, şehre gelen turistler, sabahın erken saatlerinde şehri gezmeye başladı ve ilk olarak Diyarbakır'ın turizm sembolü Sur ilçesi ve tarihi mekanlarını ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nda Diyarbakır’a gelen turistler, tarihi yerlerde gezerek vakit geçirdiklerini, Diyarbakır'ın yaşayan tarihinin etkileyici olduğunu söylüyor.

Ayrıca, Türkiye'nin batısından Diyarbakır, Urfa ve Mardin gibi şehirlere gelen turistler, Mezopotamya'nın çok güzel ve mistik bir coğrafya olduğunu ve ziyaret ettiklerinde büyük heyecan duyduklarını belirtiyor.

K24'e konuşan bir turist, "Diyarbakır'a ilk kez geliyorum. Güzel bir şehir olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Düşündüğümden daha güzel, Diyarbakır'ın her yeri ilginç ve etkileyici" dedi.

Ailesiyle Diyarbakır'a gelen bir başka turist ise Hasanpaşa Hanı’nda kahvaltı yaptıklarını, yemekten sonra da Batman’a döneceklerini söyledi.

İzmir’den gelen bir turist de, "Diyarbakır'a İzmir'den geldim. İlk defa Diyarbakır’a geliyorum. Gerçekten çok özel, değerli, antik bir kent. İyi ki geldim. Çok gezeceğiz ve lezzetli yemeklerini yiyeceğiz" ifadeleri kullandı.

K24'e konuşan turist Sabri Şimşek, Diyarbakır’ın Mezopotamya’nın içerisinde özel bir yeri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Diyarbakır, Mezopotamya'nın altın üçgeninde yer alıyor ve tek başına Mezopotamya adı bile insanları buraya çekmeye yetiyor. ‘Mezopotamya'nın Altın Üçgeni’ projesi başladıktan sonra turistlerin ilgisinin arttığını görüyoruz. Turistler de böyle özel günlerde özel yerlere gitmek isterler. Diyarbakır da çok özel."

Diyarbakır turizmi her geçen gün daha da gelişiyor ve turistlerin ilgisi artıyor. 2021 yılının ilk 5 ayına göre turist ilgisi bu yıl %51 arttı.