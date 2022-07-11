Kürdistan Bölgesi’nde nüfusun çoğunu gençler oluşturuyor

ERBİL (K24)

Planlama Bakanlığı tarafından yayınlanan Kürdistan Bölgesi İstatistik Kurumu'nun 2021 raporuna göre, 2020 yılında Kürdistan Bölgesi'nin nüfusu yaklaşık 6 milyon 200 bin kişi iken, bu oran, toplam nüfusunun 40 milyon 200 bin olduğu tahmin edilen Irak nüfusunun %15,3'üne tekabül ediyor.

Verilere göre, 1965 yılında Kürdistan Bölgesi'nin nüfusu 902 bin, Irak nüfusu da 8 milyondu, Kürdistan Bölgesi'nin Irak nüfusunun %11,3’üydü.

Bakanlığın verilerine göre, Süleymaniye 2 milyon 270 bin, Erbil nüfusu 2 milyon 250 bin, Duhok ise 1 milyon 650 bin nüfusa sahip.

Verilere göre, Kürdistan Bölgesi'nde nüfusun yaklaşık %35'inin 15 yaşın altı, %28'inin 15-29 yaş arasında olması Kürdistan Bölgesi’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca nüfusun %20'sinin 30-49, %10'unun 45-59 yaş arasında olduğu belirtilirken 65 yaş üstü kişilerin oranı ise %4.3 olarak kaydedildi.

Yaşanan siyasi olaylardan dolayı Irak'ta yaklaşık 25, Kürdistan Bölgesi’nde ise 35 yıldır nüfus sayımı yapılamıyor.