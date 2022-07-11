Politika

Putin ve Lukaşenko Litvanya’ya karşı atılacak ortak adımları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Litvanya’nın Kaliningrad bölgesine yönelik transit kısıtlamasına karşılık atılacak ortak adımları görüştüğü bildirildi.
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dünya Aleksandr Lukaşenko Vladimir Putin Litvanya Rusya Belarus

HABER MERKEZİ

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Litvanya'nın, Rusya’nın Kaliningrad bölgesine malların transit geçişine getirdiği kısıtlamasıyla ilgili duruma vurgu yapılarak, bu kapsamda atılabilecek bazı ortak adımlar ele alındı.

İkili ticaret ve ekonomik iş birliğine ilişkin güncel konuların ele alındığı görüşmede, Rusya-Belarus ortaklık ve ittifak ilişkilerini sürekli güçlendirme yönündeki karşılıklı eğilim yeniden teyit edildi.

Geçen ay Litvanya, Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad’a transit geçişini yasaklamıştı. Moskova yönetimi, Litvanya'nın getirdiği yasağa mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğini söylemişti.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ile arasındaki tek demir yolu Belarus ve Litvanya topraklarından geçiyor.

Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı.

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