‘1 milyon kişilik askeri güçle Ukrayna’nın güneyini geri almayı hedefliyoruz’

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Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı saldırı beşinci ayında ve Rus ordusu ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ilerlemeye devam ediyor.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna ekonomisini kurtarmak için ülkenin güneyinde, Karadeniz kıyısındaki bölgelerin geri alınmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Reznikov, Ukrayna'ya NATO düzeyinde silah ve hava savunması desteği yapan İngiltere'ye teşekkür etti, yardımların ve silah teslimatlarının hızlanması gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna'nın bundan önce Sovyet döneminden kalma silahlarla yetinmek zorunda kaldığını belirten Reznikov, "Askerlerimizi korumak için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Howitzer toplarını bekleyerek geçirdiğimiz her gün yüzlerce askerimizi kaybedebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Reznikov, "Ordumuzda yaklaşık 700 bin askerimiz var. Buna ulusal muhafızları, polis teşkilatını ve sınır koruma ekiplerini eklediğimizde neredeyse bir milyonluk askeri gücümüz oluyor" dedi.

RUSYA, UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna saldırısı çoğunlukla ülkenin doğusundaki endüstriyel bölgelere yoğunlaşmış durumda.

Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda, özellikle Donbas bölgesinde ilerlemeye devam ediyor.

Bu arada dün Donetsk'teki Chasiv Yar bölgesine yapılan bir saldırı sırasında vurulan beş katlı bir apartman binasında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı, 20'ye yakın kişinin ise hala enkaz alanında olduğu ifade edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.