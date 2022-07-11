Politika

Putin imzaladı: Tüm Ukraynalılara Rusya vatandaşlığı yolu açıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalıların tamamının Rusya Federasyonu vatandaşlığına geçmesinin önünü açan kararnameyi imzaladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Ukrayna Rusya Rus vatandaşlığı Kararname Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Hükümetin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığına geçme sürecini tüm Ukrayna vatandaşlarına yönelik genişleten bir kararnameyi imzaladı.

Belgede, "Ukrayna vatandaşları (...) basitleştirilmiş bir prosedür çerçevesinde Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir" ifadelerine yer verildi.

24 Şubat'tan beri Ukrayna'ya saldıran Rusya'da vatandaşlık hakkı elde etmeyle ilgili kararname ilk etapta sadece Zaporijya ve Kherson bölgelerini kapsıyordu. 

Söz konusu bölgeler için geçen Mayıs'ta onaylanan prosedür, şu anda tüm Ukrayna vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Her iki bölgedeki Rusya taraftarı yetkililer, tıpkı Kırım'da olduğu gibi Rus ilhakı için bir referandum üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı.

Moskova bağımsız cumhuriyetler olarak tanıdığı Lugansk ve Donetsk bölgelerindeki halkın da Rus vatandaşlığına geçişine izin vermişti. (Kaynak: Reuters, Euronews)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv