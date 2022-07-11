Putin imzaladı: Tüm Ukraynalılara Rusya vatandaşlığı yolu açıldı

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Hükümetin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlığına geçme sürecini tüm Ukrayna vatandaşlarına yönelik genişleten bir kararnameyi imzaladı.

Belgede, "Ukrayna vatandaşları (...) basitleştirilmiş bir prosedür çerçevesinde Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir" ifadelerine yer verildi.

24 Şubat'tan beri Ukrayna'ya saldıran Rusya'da vatandaşlık hakkı elde etmeyle ilgili kararname ilk etapta sadece Zaporijya ve Kherson bölgelerini kapsıyordu.

Söz konusu bölgeler için geçen Mayıs'ta onaylanan prosedür, şu anda tüm Ukrayna vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Her iki bölgedeki Rusya taraftarı yetkililer, tıpkı Kırım'da olduğu gibi Rus ilhakı için bir referandum üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı.

Moskova bağımsız cumhuriyetler olarak tanıdığı Lugansk ve Donetsk bölgelerindeki halkın da Rus vatandaşlığına geçişine izin vermişti. (Kaynak: Reuters, Euronews)