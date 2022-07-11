Almanya’dan uyarı: Rusya’dan doğal gaz tedariki tamamen durdurulabilir

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Almanya'nın Rus gazına fazlasıyla bağımlı hale geldiğini belirten Habeck, Rusya'nın doğal gazı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptırımlara karşılık bir silah olarak kullandığını söyledi.

Habeck, Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz tedarik eden Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları için 10 günlüğüne kapatılmasının ardından Avrupa'ya uyarıda bulunarak gaz tedarikinin yeniden başlamamasına hazır olunması gerektiğini dile getirdi.

Almanya'nın Rus gazından tamamen uzaklaşma taahhüdüne ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlangıcından bu yana Rus gazına bağımlılığını yüzde 55'ten yüzde 35'e düşürmesine rağmen yetkililer, gaz tedarikinin önümüzdeki aylarda tekrar başlatılmamasından endişeli.

GAZPROM, İTALYA VE AVUSTURYA'YA GAZ SEVKİYATINI DÜŞÜRDÜ

Kuzey Akım 1 boru hattında bakım çalışmalarına başlayan Rus enerji şirketi Gazprom, İtalyalı ENI ve Avusturyalı OMV gruplarına yaptığı gaz sevkiyatını yeniden azalttığını duyurdu.

Şirketten AFP'ye gönderilen açıklamada, "OMV, Gazprom tarafından gaz tedarikindeki azalma konusunda bilgilendirildi; bu da bugün için Orta Avrupa'daki ana dağıtım merkezlerinden biri olan Baumgarten terminaline gelen hacimlerde yüzde 70'lik bir düşüş anlamına geliyor" denildi.

İtalyan enerji firması ENI tarafından yapılan açıklamada ise Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıkları duyuruldu.

ENI'den yapılan açıklamada, "Gazprom, ENI'ye önceki günlerde yaptığı ortalama 32 milyon metreküp yerine bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp/gün gaz tedarik edeceğini duyurdu. ENI, yaklaşık 3'te bir azalan gaz akışına ilişkin yeni ve önemli değişiklik olması halinde daha fazla bilgi sağlayacaktır" denildi.

Gazprom, 15 Haziran'da ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttığını açıklamıştı. Rus enerji firması, 17 Haziran'da da ENI'nin talep ettiği günlük yaklaşık 63 milyon metreküplük gaz miktarının sadece yüzde 50'sini karşılayacağını İtalyan firmasına iletmişti. (Kaynak: BBC, Euronews)