Politika

Biden: Silahlar ABD'deki bir numaralı çocuk katili

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarının ardından yarı otomatik silahların yasaklanması konusunda kararlı olduğunu belirterek, “Silahlar ABD'deki bir numaralı çocuk katili” dedi.
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Foto: ABD Başkanı Joe Biden (Bill O'Leary/The Washington Post)
Foto: ABD Başkanı Joe Biden (Bill O'Leary/The Washington Post)
ABD Joe Bi silah satışı silah düzenlemesi

HABER MERKEZİ

Biden, Kongrede 30 yıl aranın ardından onaylanan silah düzenlemesi yasası nedeniyle Beyaz Saray'da yapılan etkinliğe katıldı.

Ülkede, küçük yaştaki insanların eline silah alarak toplu saldırılar düzenlemesine bir son verilmesi gerektiğini kaydeden Biden, "Silahlar ABD'deki bir numaralı çocuk katili. Silahların öldürdüğü çocuk sayısı trafik kazalarından ve kanserden fazla. Son 20 yıldır, silahlı saldırı sonucu ölen liseli çocukların sayısı, görevinin başında öldürülen polis ve askerlerden fazla" bilgisini verdi.

Biden, silah satışlarındaki sabıka sorgulamalarının buna göre genişletilmesi ve aile içi şiddet kaydı olan kişilere silah satılmaması gerektiğini kaydederek, sadece silahlarını güvenli bir yerde tutabilecek kişilere silah satılması gerektiğini söyledi.

Yaşanan silahlı saldırılara artık bir son verilmesi gerektiğini, daha önce yürürlükte olan ve yarı otomatik silahları yasaklayan yasa döneminde silahlı saldırıların ciddi oranda azaldığını belirten Biden, "Ben yarı otomatik silahların tekrar yasaklanması konusunda kararlıyım" diye konuştu.

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