Politika

AB'ye yeni göç dalgası uyarısı

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının güvenliğinden sorumlu kurumu Frontex, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı gıda krizinin kıtaya doğru yeni göç dalgalarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
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Foto: AP
Foto: AP
avrupa AB Frontex Tahıl sorunu Ukrayna Göç

HABER MERKEZİ

Sınır Koruma Ajansı Frontex Başkan Vekili Aija Kalnaja, AB’nin yeni mülteci akınına hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

AB'nin Ukrayna'dan gelen mülteciler için hazırlıklı olduğunu vurgulayan Frontex yetkilisi, "Aynı zamanda gıda güvensizliği sebebiyle başka bölgelerden gelebilecek mülteciler için de hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

AB Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Çekya'nın başkenti Prag'daki AB İçişleri Bakanları toplantısına katılmadan önce gazetecilere bilgi veren Kalnaja, "Biliyorsunuz Ukrayna'dan buğday ulaşımı aksadı. Ve bu bir göç dalgası yaratacak. Bu nedenle biz buna hazırlanıyoruz" dedi.

Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri, yetkilisi olduğu kurumun Akdeniz ve Ege'deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddiaları üzerine istifa etmişti.

TAHIL SORUNU

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'da üretilen ürünlerin alıcıları ulaştırılması, Moskova'nın ülkeye yönelik saldırıları nedeniyle engelleniyor. Durum, dünya piyasalarında gıda fiyatlarının artışı ile birlikte daha da kötüleşti. Sorunun, özellikle Ukrayna'nın önemli müşterileri olan Afrika ve Ortadoğu ülkelerini tehdit ediyor.

Moskova, Ukrayna'nın tahıl yüklü gemilerinin geçişine Ukrayna ordusunun Rus güçlerine karşı Karadeniz'e döşediği mayınları temizlemesi halinde izin vereceğini belirtiyor. Kiev ise Karadeniz kıyılarının güvenliğinden endişe ettiği için mayın temizleme teklifini kabul etmiyor.

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