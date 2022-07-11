'Graham’ın ziyaretinin amacı Erbil ve Bağdat’ı desteklemek'
ERBİL (K24)
Twitter hesabından açıklama yapan ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyetin Erbil ile Bağdat ziyaretini değerlendirdi.
Alina L. Romanowski, geçen haftaki ziyaretin Washington yönetiminin Erbil ve Bağdat’a verdiği desteği pekiştirmek anlamına geldiğini kaydetti.
Büyükelçi Romanowski, “Irak’ın bölgede güçlü, demokratik bir devlet olacağına inanıyoruz” diyerek, bölgede istikrar ve barışın önemine dikkat çekti.
ABD’li Senatör Lindsey Graham, söz konusu ziyaretlerinde DAİŞ’in yeniden canlanmasının bölgede barışı ve istikrarı tehlikeye attığını belirterek, terörle mücadelenin önemini vurgulamıştı.
قد كان من دواعي سروري الترحيب بالسيناتور غراهام في الأسبوع الماضي، حيث زار بغداد وأربيل للتأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق وإيماننا بأن #العراق يمكن ان يكون ديمقراطية قوية في المنطقة.— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) July 11, 2022
وإليكم مقطع من مقابلته مع قناة الشرقية نيوز. https://t.co/ggyN4HQMrL