Politika

'Graham’ın ziyaretinin amacı Erbil ve Bağdat’ı desteklemek'

ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Senatör Graham’in gerçekleştirdiği ziyaretlerin Washington’un Erbil ve Bağdat’a verdiği desteği pekiştirmek anlamına geldiğini dile getirdi.
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Irak ABD Washington Bağdat Erbil Lindsey Graham Alina L Romanowski

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve beraberindeki heyetin Erbil ile Bağdat ziyaretini değerlendirdi.

Alina L. Romanowski, geçen haftaki ziyaretin Washington yönetiminin Erbil ve Bağdat’a verdiği desteği pekiştirmek anlamına geldiğini kaydetti.

Büyükelçi Romanowski, “Irak’ın bölgede güçlü, demokratik bir devlet olacağına inanıyoruz” diyerek, bölgede istikrar ve barışın önemine dikkat çekti.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, söz konusu ziyaretlerinde DAİŞ’in yeniden canlanmasının bölgede barışı ve istikrarı tehlikeye attığını belirterek, terörle mücadelenin önemini vurgulamıştı.

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