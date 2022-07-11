Politika

İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de belli olacak.
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dünya İngiltere Seçim Muhafazakar Parti Boris Johnson

HABER MERKEZİ

İngiltere'de Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkililerince kabul edilen kurallar çerçevesinde üyeler arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi.

Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni liderin parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde belirleneceği belirtildi.

Görevinden istifa eden eski Başbakan Boris Johnson, "Destek olup kimseye zarar vermek istemem" diyerek, liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da aday olduğu liderlik yarışında son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss adaylığını açıklamıştı.

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