İngiltere'de yeni başbakan 5 Eylül'de açıklanacak

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İngiltere'de Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkililerince kabul edilen kurallar çerçevesinde üyeler arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül'de açıklanacağı bildirildi.

Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni liderin parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde belirleneceği belirtildi.

Görevinden istifa eden eski Başbakan Boris Johnson, "Destek olup kimseye zarar vermek istemem" diyerek, liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini söyledi.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın da aday olduğu liderlik yarışında son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss adaylığını açıklamıştı.