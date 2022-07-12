Yaşam

Dersim’de tur minibüsü devrildi: 3'ü ağır 19 yaralı

Dersim-Erzincan yolunda tur minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan Dersim kaza minibüs

HABER MERKEZİ

Kaza, Dersim-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Dersim’deki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)

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