BMGK Suriye’ye insani yardım geçişlerinin 6 ay uzatılması için uzlaştı

HABER MERKEZİ

Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırından gönderilen gıda ve ilaç gibi temel yardımlar, yerinden edilen yaklaşık 4 milyon Suriyeli için hayati önemde.

Geçen yıl Temmuz ayında bir yıllığına uzatılan programın süresi 11 Temmuz'da dolmuş; yardımları bir yıl daha uzatmayı öngören tasarı BMGK'nın daimi üyesi Rusya tarafından veto edilmişti.

BMGK onayı olmazsa yardım geçişleri duruyor çünkü Şam yönetimi BM kararı olmadan yapılan yardımları kabul etmiyor.

BMGK geçici üyeleri İrlanda ve Norveç'in hazırladığı bir yıllık yardım geçişleri teklifi Rusya tarafından veto edilince, 15 üye ülke diplomatları yeni bir uzlaşma sağlamak için görüşmelere başladı.

Görüşmelerin sonucunda yine İrlanda ve Norveç, Rusya ve Çin'in yardımları altı ay daha uzatma teklifini temel alan yeni bir tasarı hazırladı.

İlk aşamada diğer daimi üyeler ABD, İngiltere ve Fransa, altı ayın yeterli olmayacağını söyleyerek Rusya'nın önerisini reddetmişti. Ancak insani yardım geçişlerinin durması ve görüşmelerin tıkanması üzerine, altı aylık plan üzerinde uzlaşıldığı anlaşılıyor.

Tasarının geçmesi için beş daimi üyeden hiçbirinin veto etmemesi; toplam 15 üyeden en az dokuzunun da kabul etmesi gerekiyor.

2020'de benzer bir şekilde BMGK uzlaşamadığı için insani yardım geçişleri durmuş; Konsey'in beşinci oylamasında karar çıkmış ve insani yardım geçişlerin bir günlük duraklamanın ardından yeniden başlamıştı.

BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Martin Griffiths, Kanada'nın CBC televizyonuna verdiği röportajda hayati olan bu yiyecek, ilaç ve sığınma yardımlarının durması halinde "insanların öleceğini" söyledi. (Kaynak: BBC)