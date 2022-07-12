Politika

Zelenskiy duyurdu: Büyükelçimizi geri çağırdık

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara rağmen Kanada’nın Kuzey Akımı 1 gaz boru hattını işletmek için Almanya'ya bir ana türbin verme kararını protesto etmek için Ukrayna’nın Ottawa Büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.
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dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Kanada büyükelçi geri çağırma

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram aracılığıyla akşam yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda herhangi bir istisnasının kesinlikle reddedildiğini belirterek, “Ottawa büyükelçimizi geri çağırmak zorunda kaldık" dedi.

Haziran ayında Rus devletine bağlı doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akımı 1 boru hattının toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında kullanıldığını açıkladı. Gazprom, Almanya merkezli Siemens şirketinin boru için gerekli türbinleri göndermekte geciktiğini belirtti.

Bunun üzerine Kanada hükümeti, tamir edilmiş Siemens türbinlerini Almanya'ya yıl sonuna kadar göndereceğini açıkladı. Ancak Ukrayna, Rusya'ya uygulanan yaptırımların es geçildiğini söyleyerek bu kararı kınadı.

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