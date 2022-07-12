Zelenskiy duyurdu: Büyükelçimizi geri çağırdık

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram aracılığıyla akşam yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda herhangi bir istisnasının kesinlikle reddedildiğini belirterek, “Ottawa büyükelçimizi geri çağırmak zorunda kaldık" dedi.

Haziran ayında Rus devletine bağlı doğalgaz şirketi Gazprom, Kuzey Akımı 1 boru hattının toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında kullanıldığını açıkladı. Gazprom, Almanya merkezli Siemens şirketinin boru için gerekli türbinleri göndermekte geciktiğini belirtti.

Bunun üzerine Kanada hükümeti, tamir edilmiş Siemens türbinlerini Almanya'ya yıl sonuna kadar göndereceğini açıkladı. Ancak Ukrayna, Rusya'ya uygulanan yaptırımların es geçildiğini söyleyerek bu kararı kınadı.