‘Türkiye’nin Tel Rifat'a olası operasyonu Afrinli göçmenler için tehlike oluşturuyor’

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine konuk olan Afrin Sivil Toplum Denetleme ve İzleme Kurulu Üyesi Ebdo Hebeş, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik yeni askeri operasyon açıklamalarını değerlendirdi.

Hebeş, Türkiye'nin Şehba ve Tel Rifat bölgelerine yönelik askeri operasyon tehdidinin ardından o bölgede yaşayan Afrinli mülteciler için büyük bir tehlike oluşturduğunu, bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

"Sivil toplum kuruluşları olarak birkaç gün önce uluslararası kuruluşlara, Avrupa Birliği'ne, Kürt siyasi hareketine, ENKS'ye ve muhalefete Afrinli mültecilerin dönüşü için yardım çağrısında bulunduk” diyen Hebeş, “Mart 2018'de Afrin'in işgal edilmesiyle çok sayıda insan Şehba ve Tel Rifat bölgelerine göç etmek zorunda kaldı” dedi.

Hebeş, “Bir kısım Afrin halkı kaçak yollardan Afrin'e döndü. Bir kısmı para ödeyerek dönüyor. Ancak hem Türkiye destekli silahlı gruplar hem de PYD destekli güçler tarafından engel ve zorluklarla karşılaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hebeş, ENKS'nin Afrin'deki ofislerini açması ve Suriye muhalefetiyle birlikte Afrin halkının sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.

Afrin'in 25 kilometre güneydoğusunda yer alan Tel Rifat kasabası ve Şehba bölgesi, 2016 yılından bu yana Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolünde bulunuyor. Ayrıca bölgede Suriye ve Rus rejim güçlerinin bazı mevzileri de bulunuyor. Türkiye bir süredir bu bölgeye yönelik askeri operasyon tehditlerinde bulunuyor.

Afrin’in 18 Mart 2018'de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girmesinden sonra Afrin’de 100 binden fazla kişi Tel Rifat ve çevre köylerine göç etmek zoruna kaldı.