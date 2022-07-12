Peşmerge Bakanlığı: Ortak operasyonlarda büyük hedefe ulaşıldı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Peşmerge Genelkurmay Başkanı İsa Uzer, Fransa’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki güçlerinin sorumlusu Albay Lans ile bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform ve güçlerin birleştirilmesi sürecinin ele alındığı görüşmede, reform ekiplerinin sürecin iyileştirilmesindeki rolüne övgüde bulunuldu.

Peşmerge Güçleri’nin eğitimi ve donatılmasına da değinilen görüşmede, Peşmerge, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonlarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Peşmerge Bakanlığı, teröristlere karşı gerçekleştirilen tüm ortak operasyonlarda belirlenen büyük hedefe ulaşıldığını vurguladı.