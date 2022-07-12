Sağlık

Maymun çiçeği virüsü Rusya’ya sıçradı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rusya’da genç bir erkekte ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Gazetecilere yapılan açıklamada, “Rusya’da ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Hastalık Avrupa seyahatinden dönen ve döküntü şikayeti ile bir sağlık kuruluşuna başvuran genç bir erkekte tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hastalığın hafif seyrettiği, hastanın hayatını tehdit eden bir durum olmadığı ve karantinaya alındığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

WHO’dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan 4 Temmuz'a kadar maymun çiçeğinin epidemik ve epidemik olmadığı ülkelerdeki yayılımına ait veriler güncellenmişti.

Açıklamada, WHO’nun 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile beraber maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedilmişti.

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