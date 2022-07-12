Euro ve dolar 20 yıl sonra ilk kez eşitlendi

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Euro, dolar karşısında resmi rakamlara göre 06 Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye geriledi ve kabaca 1 doların 1 euroya eşit olduğu yeni bir dönem başladı.

Şu sıralarda dolar/TL ve euro/TL 17.40 seviyesinde seyrediyor.

Bu duruma Covid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından yaşanan gelişmeler etki etti.

Öte yandan, Rusya ve Ukrayna'nın küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor olması ve Karadeniz'deki limanların abluka altında olması gıda krizini de tetikledi.

Avrupa ülkeleri, savaştan önce ihtiyaç duydukları doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya’dan alıyordu. Karşılıklı tehditler ve vites artırarak devam eden yaptırımlar, Rusya’nın kimi AB ülkelerine gaz arzını kesmesini beraberinde getirdi.

Enerjideki bu belirsizlik ülkelerin üretim kabiliyetlerine ciddi bir darbe vurdu ve belirsizliğin de eklenmesiyle Avrupa ülkeleri rekor enflasyon haberlerine konu oldu.

Kimi kaynaklar Avrupa Merkez Bankası’nın tıpkı FED gibi üst üste faiz artırımı yapacağı ve dengenin yeniden düzelebileceği görüşünde.

Ancak konuyu yakından takip eden kimi uzmanlar, ECB’nin faiz artırımı için geç kaldığını, bir süre daha dengenin dolardan yana olacağını savunuyor.

Dünya medyasına konuşan bazı analistler ise, Euro bölgesinde baskının devam edeceği, bu nedenle yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak ABD Doları’na yönelmesinin de daha muhtemel olduğuna işaret ediyor.