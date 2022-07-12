Politika

Rusya: Putin Tahran ziyaretinde Erdoğan’la görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Tahran ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
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dünya Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Tahran görüşme

HABER MERKEZİ

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Tahran’a gerçekleştireceği ziyaret sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceğini ifade etti.

Peskov, “Üçlü görüşmenin yanı sıra elbette ikili görüşmeler de olacak. Dün Putin ile Erdoğan arasında üst düzey temasların olacağını bildirmiştik. Bir görüşme orada da olacak” dedi.

Üçlü görüşmenin Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında olacağı bilgisini veren Peskov, “Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasında burada bir görüşme yapılacak. Bu bilindiği üzere, Suriye’ye istikrar getirilmesi süreci kapsamında” ifadelerini kullandı.

Putin'in önümüzdeki hafta İran'a resmi bir ziyarett bulunacağı bildirilmişti.

İranlı Mehr haber ajansının İran Parlamentosu Ekonomi Komisyonu Başkanı’na dayandırdığı Twitter’daki açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek hafta İran’a gelecek” ifadeleri kullanılmıştı.

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