Manchester City’den Rodri’ye 5 yıllık sözleşme

HABER MERKEZİ

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, İngiliz oyuncu Kalvin Phillips 45 milyon pounda transfer edilmesine karşın yeni sözleşmeyi imzaladı. İspanyol oyuncu, 2027'ye kadar sürecek yeni beş yıllık sözleşmeye imza attı.

2019'da Atletico Madrid'den 62.7 milyon euroya İngiliz ekibine transfer olan Rodri, son şampiyonda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Halihazırdaki sözleşmesinin bitimine 2 yıl daha kalmasına karşın, beş yıllık sözleşme imzalayan Rodri, Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünde Manchester City'de 151 maça çıktı. Bu süre zargında da iki Premier Lig ve iki Lig Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı.

Yeni sözleşmeyle ilgili konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "2019'da City'ye katılmam kariyerimin en doğru kararıydı. Her saniyesinden mutluluk duydum. Taraftarlar bana inanılmaz destek verdi ve kulüp tarafından her zaman desteklendim. Menajerim her zaman beni daha ilerisi için zorluyor. Bir oyuncu olarak daha da geliştim. Pep'e ve teknik heyete yardımları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.